З якими хворобами очей не мобілізують: повний перелік

В Україні питання придатності чи непридатності до військової служби з медичних підстав визначається чіткими нормами, закріпленими в законодавстві та документах Міністерства оборони. Зокрема, Наказ Міноборони №402 містить повний розклад хвороб і правила проведення військово-лікарської експертизи, де окремо прописано перелік офтальмологічних патологій, що роблять службу неможливою.

До переліку захворювань, які можуть стати підставою для виключення з військового обліку, належать серйозні порушення анатомії та функцій органів зору.

Йдеться про виражені деформації повік, орбіти та кон’юнктиви, які обмежують рухливість очей або помітно погіршують якість зору. Прогресуючі патології склери й рогівки — різні форми рубцювання, помутніння, а також запальні процеси райдужної оболонки, кришталика, циліарного тіла чи судинної оболонки — теж можуть бути підставою для визнання особи непридатною, особливо якщо захворювання регулярно загострюються та супроводжуються стійким погіршенням зору.

Одним із найважчих діагнозів вважається відшарування чи розрив сітківки — у таких випадках служба заборонена незалежно від причин виникнення. Те саме стосується глаукоми на всіх стадіях, захворювань очного яблука та скловидного тіла, невритів, ураження зорового нерва й патологій зорових шляхів. Стійкий параліч очних м’язів, що спричиняє диплопію, також робить службу неможливою через постійне двоїння.

У Наказі №402 окремо зазначені й стани, які повністю або частково виключають можливість служби: різні форми зрощення повік між собою чи з поверхнею ока, тяжкі виразкові блефарити з рубцюванням і втратою вій, хронічні трахоматозні ураження кон’юнктиви, а також стійкі патології сльозових шляхів, що не піддаються лікуванню навіть у стаціонарах. Вроджений або набутий птоз теж може бути підставою для непридатності, якщо верхня повіка закриває значну частину зіниці — більше половини на одному оці або не менше третини на обох.

Окрема категорія — порушення гостроти зору. Якщо короткозорість чи далекозорість досягає 12 діоптрій, а астигматизм перевищує різницю 6 діоптрій, це є вагомою підставою для висновку про непридатність. Так само критичними показниками вважаються гострота зору 0,2 і нижче на обох очах, менше ніж 0,1 на одному оці, повна сліпота або відсутність ока за умови, що друге має гостроту 0,3 і нижче. У документі також уточнюється: для застосування деяких пунктів патологія має уражати обидва ока.

До тяжких, часто невиліковних станів, що призводять до стійкого погіршення зору, належать спадкові абіотрофії сітківки, кератоконус III–IV стадій на двох очах, а також наслідки кератопластики чи кератопротезування — незалежно від того, наскільки збереглися зорові функції. Додатковою підставою може стати порушення периферичного зору за типом геміанопсії або атрофія зорових нервів, якщо вона призводить до значного функціонального дефіциту та підтверджена об’єктивними обстеженнями.

