С какими болезнями глаз не мобилизуют: полный список

В Украине вопрос годности или непригодности к военной службе по медицинским основаниям определяется четкими нормами, закрепленными в законодательстве и документах Министерства обороны. В частности, Приказ Минобороны №402 содержит полное расписание болезней и правила проведения военно-врачебной экспертизы, где отдельно прописан перечень офтальмологических патологий, делающих службу невозможной.

К перечню заболеваний, которые могут послужить основанием для исключения из военного учета, относятся серьезные нарушения анатомии и функций органов зрения.

Речь идет о выраженных деформациях век, орбитах и конъюнктивах, которые ограничивают подвижность глаз или заметно ухудшают качество зрения. Прогрессирующие патологии склеры и роговицы – различные формы рубцевания, помутнения, а также воспалительные процессы радужной оболочки, хрусталика, цилиарного тела или сосудистой оболочки – тоже могут служить основанием для признания лица непригодным, особенно если заболевания регулярно обостряются и сопровождаются стойким ухудшением зрения.

Одним из самых трудных диагнозов считается отслоение или разрыв сетчатки — в таких случаях служба запрещена независимо от причин возникновения. То же касается глаукомы на всех стадиях, заболеваний глазного яблока и стекловидного тела, невритов, поражения зрительного нерва и патологий зрительных путей. Устойчивый паралич глазных мышц, что приводит к диплопии, также делает службу невозможной из-за постоянного двоения.

В Приказе №402 отдельно указаны и состояния, полностью или частично исключающие возможность службы: различные формы сращивания век между собой или с поверхностью глаза, тяжелые язвенные блефариты с рубцеванием и потерей ресниц, хронические трахоматозные поражения конъюнктивы, а также устойчивые патологии слезовых путей. Врожденный или приобретенный птоз тоже может являться основанием для негодности, если верхнее веко закрывает значительную часть зрачка — более половины на одном глазу или не менее трети на обоих.

Отдельная категория – нарушение остроты зрения. Если близорукость или дальнозоркость достигает 12 диоптрий, а астигматизм превышает разность 6 диоптрий, это является весомым основанием для вывода о непригодности. Также критическими показателями считаются острота зрения 0,2 и ниже на обоих глазах, менее 0,1 на одном глазу, полная слепота или отсутствие глаза при условии, что второе имеет остроту 0,3 и ниже. В документе также уточняется: для применения некоторых пунктов патология должна поражать оба глаза.

К тяжелым, часто неизлечимым состояниям, приводящим к стойкому ухудшению зрения, относятся наследственные абиотрофии сетчатки, кератоконус III-IV стадий на двух глазах, а также последствия кератопластики или кератопротезирования - независимо от того, насколько сохранились зрительные функции. Дополнительным основанием может стать нарушение периферического зрения по типу гемианопсии или атрофия зрительных нервов, если она приводит к значительному функциональному дефициту и подтверждена объективными обследованиями.

