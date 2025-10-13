Трамп пригрозив Путіну надіслати Україні Tomahawk, якщо не зупинить війну
Президент США Дональд Трамп заявив, що може поставити Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо конфлікт із Росією не вдасться врегулювати. Він називає таку можливість інструментом тиску на Кремль і планує обговорити її безпосередньо з російським лідером Володимиром Путіним.
Ці слова Трамп виголосив на борту президентського літака Air Force One під час перельоту на Близький Схід, куди він прямував для участі в церемонії підписання мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС.
Під час польоту він порівняв свою позицію щодо війни в Україні з підходом попередньої адміністрації. "Байден дав їм 350 мільярдів доларів. Ми нічого не дали. Але ми дали їм повагу і ще ряд речей", — сказав Трамп.
Він також підтвердив, що обговорював із президентом Володимиром Зеленським потреби української армії. На його думку, США могли б поставити Україні ракети Tomahawk "якщо ця війна не буде врегульована".
"Україна дуже потребує систем Patriot. Вони хотіли б також отримати Tomahawk...", — заявив президент.
Трамп охарактеризував Tomahawk як "неймовірно потужну зброю" і додав, що перед остаточним рішенням може обговорити це з Путіним. За його словами, він міг би прямо сказати російському лідеру: "Якщо війна не буде врегульована, я відправлю їм Tomahawk". На його погляд, Росії такі постачання не вигідні.
Читайте також: Нарешті, Захід зрозумів: війна не завершиться навіть тоді, коли Україна не зможе стримувати путінську орду
Водночас Трамп не оголосив про негайне рішення або конкретні терміни постачань і зазначив, що "томагавки — це нова стадія ескалації", тому США мають зрозуміти, як саме Україна планує їх використовувати, перш ніж ухвалювати рішення.
Відповідаючи на запит щодо можливості застосувати в Україні досвід мирних переговорів між Ізраїлем і ХАМАС, Трамп підкреслив необхідність наполегливості: "Ніколи не здавайтеся". Він також назвав українців "дуже хорошими бійцями" і висловив думку, що Путін виграв би в очах інших, якби вирішив конфлікт мирно. "А якщо він цього не зробить — для нього це погано закінчиться", — додав президент.
Нагадаємо, ми вже писали, що має зробити Трамп для запобігання широкомасштабної світової війни.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!