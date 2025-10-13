rus
Трамп пригрозил Путину отправить Украине Tomahawk, если не остановит войну

Цихоцкая Мария

Трамп заявил, что может поставить Украине крылатые ракеты Tomahawk, если конфликт с Россией не удастся урегулировать. Источник: getty images

Президент США Дональд Трамп заявил, что может поставить Украине крылатые ракеты Tomahawk, если конфликт с Россией не удастся урегулировать. Он называет такую возможность инструментом давления на Кремль и намерен обсудить ее непосредственно с российским лидером Владимиром Путиным.

Эти слова Трамп произнес на борту президентского самолета Air Force One во время перелета на Ближний Восток, куда направлялся для участия в церемонии подписания мирного соглашения между Израилем и ХАМАС.

Во время полета он сравнил свою позицию по поводу войны в Украине с подходом предыдущей администрации. "Байден дал им 350 миллиардов долларов. Мы ничего не дали. Но мы отдали им уважение и еще ряд вещей", — сказал Трамп.

Он также подтвердил, что обсуждал с президентом Владимиром Зеленским нужды украинской армии. По его мнению, США могли бы поставить Украине ракеты Tomahawk "если эта война не будет урегулирована".

"Украина очень нуждается в системах Patriot. Они хотели бы получить Tomahawk...", — заявил президент.

Трамп охарактеризовал Tomahawk как "невероятно мощное оружие" и добавил, что перед окончательным решением может обсудить это с Путиным. По его словам, он мог бы прямо сказать российскому лидеру: "Если война не будет урегулирована, я отправлю им Tomahawk". По его мнению, России такие поставки не выгодны.

В то же время, Трамп не объявил о немедленном решении или конкретных сроках поставок и отметил, что "томагавки — это новая стадия эскалации", поэтому США должны понять, как именно Украина планирует их использовать, прежде чем принимать решения.

Отвечая на запрос о возможности применения в Украине опыта мирных переговоров между Израилем и ХАМАС, Трамп подчеркнул необходимость настойчивости: "Никогда не сдавайтесь". Он также назвал украинцев "очень хорошими бойцами" и высказал мнение, что Путин выиграл бы в глазах других, если бы разрешил конфликт мирно. "А если он этого не сделает – для него это плохо закончится", – добавил президент.

