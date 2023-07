Вчені з'ясували, що ніч без сну може покращити настрій у людей із депресією

Відсутність сну може тимчасово поліпшити настрій у пацієнтів з депресивними розладами, оскільки вона сприяє посиленню зв'язку між мигдалиною та передньою поясною корою головного мозку, згідно з дослідженням проведеним китайськими та американськими науковцями і опублікованим у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Зазвичай безсонна ніч сприймається як негативна і депресивна подія, але у деяких людей, особливо з депресивними розладами, вона може тимчасово покращувати настрій. Механізм цього явища ще не повністю зрозумілий, що стимулювало дослідників з Шанхайського університету іноземних мов та їхніх американських колег дослідити цю тему.

У рамках досліду були залучені 54 здорових добровольці та 30 осіб з депресивним розладом. Протягом п'яти днів учасники проходили три сеанси функціонального магнітно-резонансного томографування, під час яких вимірювалася активність їхнього мозку. Деякі засідання відбувалися після нічного сну, інші – після повної безсонної ночі. Протягом дня учасників також просять заповнити опитувальники для оцінки настрою.

Результати дослідження показали, що у здорових учасників настрій погіршувався після безсонної ночі. У той же час, у 13 з 30 учасників з депресією настрій покращувався. Це покращення було пов'язане зі зміцненням функціонального зв'язку між мигдалиною та передньою поясною корою, ділянками мозку, які відповідають за контроль емоцій, мотивацію та прийняття рішень. Дослідники припускають, що нервова мережа, що зв'язує ці ділянки та впливає на настрій людей, може бути мішенню для нових антидепресантів.

Щодо причин, чому відсутність сну покращує настрій, можливо, що справа в збільшенні частки REM-фази сну при депресії, що впливає на активність мигдалини. Тимчасове відновлення контролю над мигдалиною, особливо при відсутності REM-сну, може пояснити антидепресивний вплив безсонної ночі у пацієнтів з депресивними розладами.

