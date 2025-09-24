'Україна здатна повернути територію країни в її первісному вигляді' - заява Трампа після зустрічі з Зеленським

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку заявив, що Росія перетворюється на "паперового тигра", а Україна за підтримки ЄС і НАТО здатна не лише відновити свої кордони, а й досягти більшого.

Про це він написав у соцмережі TruthSocial. За словами Трампа, війна, яку Кремль веде вже третій рік, не додає Росії авторитету, а навпаки підриває її зсередини. Він зазначив, що економічні проблеми, дефіцит пального й виснаження ресурсів роблять ситуацію дедалі гіршою для Москви.

"Україна має великий дух і стає тільки сильнішою. З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи відновлення кордонів, з яких почалася ця війна, цілком реальне. А можливо, навіть більше", – наголосив він.

Трамп також підкреслив, що зараз для Києва "саме час діяти", адже Путін та його режим опинилися у серйозній економічній кризі.

Раніше ми розповідали, що Reuters опублікували цинічні умови Путіна для припинення війни проти України.

