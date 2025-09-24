'Украина способна вернуть территорию страны в ее первоначальном виде' – заявление Трампа после встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что Россия превращается в "бумажного тигра", а Украина при поддержке ЕС и НАТО способна не только восстановить свои границы, но и добиться большего.

Об этом он написал в соцсети TruthSocial. По словам Трампа, война, которую Кремль ведет уже третий год, не придает России авторитет, а наоборот подрывает ее изнутри. Он отметил, что экономические проблемы, дефицит горючего и истощение ресурсов делают ситуацию все хуже для Москвы.

"У Украины большой дух и становится только сильнее. С течением времени, терпением и финансовой поддержкой Европы восстановление границ, с которых началась эта война, вполне реально. А может быть, даже больше", – подчеркнул он.

Трамп также подчеркнул, что сейчас для Киева "впору действовать", ведь Путин и его режим оказались в серьезном экономическом кризисе.

