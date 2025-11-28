В Україні росте ціна на популярний продукт: скільки коштуватиме кілограм

У листопаді 2025 року ціни на картоплю в Україні знизилися приблизно на 14% завдяки знижкам від фермерів, які прагнули стимулювати попит і уникнути втрат від складного зберігання. Зараз кілограм овоча коштує 16–18 гривень залежно від сорту, а в супермаркетах — від 13,4 до 16,9 грн. Проте експерти попереджають: це тимчасове полегшення. До кінця року бульба може подорожчати на 10–20%, і в грудні ціна сягне понад 20 грн/кг.

"Телеграф" розібрався, чому так станеться, як вплинуть блекаути та імпорт, і чи варто запасатися зараз. Економіст Володимир Чиж прогнозує помірне зростання цін через сезонні витрати на зберігання та логістику. "До кінця 2025 року бульба подорожчає на 10–20%, — зазначає він. — У грудні кілограм може коштувати понад 20 гривень". Сергій Рибалко, віцепрезидент Української асоціації виробників картоплі та голова ФГ "Аделаїда", додає, що ціни коливаються циклічно: раз на 4–5 років настає "олімпійський рік" з різким стрибком. Цього сезону гуртова ціна навряд чи перевищить 10 грн/кг до весни, але в роздріб додасться 4–5 грн на транспорт і націнку.

Генератори та сховища: чому зберігання "з'їдає" прибуток

Головний винуватець зимового подорожчання — не блекаути, а дорогі інвестиції в інфраструктуру. За словами Рибалка, холодильник на 800 тонн коштує 100 тис. євро, генератор Caterpillar — 3,9 млн грн. Контейнери для зберігання — 3,5–4 тис. грн за тонну, плюс 1 грн/кг на місяць на обробку, усушку та сортування. "Усе це закладається в кінцеву ціну, — пояснює фермер. — Картопля по 6 грн у виробника до весни дійде до 10 грн, а в магазинах — до 15–20 грн".

Чому супермаркети вигідніші за базар

Багато хто вважає ринки дешевшими, але цифри кажуть протилежне. Супермаркет продає тонну овочів за день, а на ринку один продавець — максимум 100 кг. "Щоб заробити 600–700 грн, націнка сягає 6–7 грн/кг, плюс витрати на вантажників і місце — ще 2 грн, — розраховує Рибалко. — В результаті на базарі картопля дорожча на 2,5–3 грн". Транспорт і посередники додають 4–5 грн до гуртової вартості.

Блекаути: мінімальний удар по бульбі

Експертка Всесвітнього банку з плодоовочівництва Оксана Руженкова заспокоює: відключення додадуть картоплі "пару гривень", і то не суттєво. "Україна активно імпортує овочі через відкриті кордони", — зазначає вона. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук попереджає про можливе +30% при 8-годинних блекаутах, але це стосується м'яса та молока, які вимагають постійного холоду. Картопля витримає: генератори в сховищах працюють епізодично, аби підтримувати температуру.

Польща по 6 грн: чому імпорт не врятує від зростання

У Польщі картопля коштує 3,2–3,5 грн/кг (еквівалент), а в Україні у виробників — 6 грн. Проте імпорт не зрівняє ціни: поляки постачають переважно армії, а великі фермери уникають таких контрактів через перевірки. Руженкова додає: Польща та Німеччина зібрали рекордний врожай, імпортуючи до України по 6–7 грн/кг. "Споживач отримає по 15–16 грн, а не 25 грн, як торік", — прогнозує вона. За 10 місяців 2025-го імпорт зріс у 5 разів до 123 тис. тонн, з них 36,9% — з Польщі, але це стримуватиме, а не знизить ціни радикально.

Реальне виробництво бульби в Україні

Офіційна статистика завищує: не 20 млн тонн, а 7–8 млн з урахуванням городів. "Споживання — 3,7–4,5 млн тонн на рік, ринок продає 1,5 млн, 300 тис. йде на переробку, решта — з присадибних ділянок", — уточнює Рибалко. Площі під картоплею зросли на 20%, врожайність вища за торішню, тож дефіциту не буде.

Чи варто запасатися картоплею зараз

Експерти радять не панікувати: для 50 млн українців вистачить 7,5 млн тонн, а виробники та домогосподарства дають не менше 9 млн. "Дефіциту не буде, — запевняє Руженкова. — Навіть при 20 грн/кг це дешевше, ніж торішні 25+ грн". Рибалко погоджується: гуртова ціна не перевищить 10 грн до весни, тож у магазинах — 15–20 грн, що прийнятно. Купуйте поступово, а не тоннами — імпорт стримуватиме стрибки.

