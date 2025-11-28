В Украине растет цена на популярный продукт: сколько будет стоить килограмм

В ноябре 2025 года цены на картофель в Украине снизились примерно на 14% благодаря скидкам от фермеров, стремившихся стимулировать спрос и избежать потерь от сложного хранения. Сейчас килограмм овоща стоит 16–18 гривен в зависимости от сорта, а в супермаркетах – от 13,4 до 16,9 грн. Однако эксперты предупреждают: это временное облегчение. До конца года клубень может подорожать на 10–20%, и в декабре цена составит более 20 грн/кг.

Телеграф разобрался, почему так произойдет, как повлияют блекауты и импорт, и стоит ли запасаться сейчас. Экономист Владимир Чиж прогнозирует умеренный рост цен из-за сезонных затрат на хранение и логистику. "До конца 2025 года клубень подорожает на 10-20%, - отмечает он. - В декабре килограмм может стоить более 20 гривен". Сергей Рыбалко, вице-президент Украинской ассоциации производителей картофеля и глава ФХ "Аделаида", добавляет, что цены колеблются циклически: раз в 4-5 лет наступает "олимпийский год" с резким скачком. В этом сезоне оптовая цена вряд ли превысит 10 грн./кг до весны, но в розницу прибавится 4–5 грн. на транспорт и наценку.

Генераторы и хранилища: почему хранение "съедает" прибыль

Главный виновник зимнего подорожания – не блэкауты, а дорогие инвестиции в инфраструктуру. По словам Рыбалко, холодильник на 800 тонн стоит 100 тыс. евро, генератор Caterpillar - 3,9 млн грн. Контейнеры для хранения — 3,5–4 тыс. грн. за тонну, плюс 1 грн./кг в месяц на обработку, усушку и сортировку. "Все это закладывается в конечную цену, – объясняет фермер. – Картофель по 6 грн у производителя до весны дойдет до 10 грн, а в магазинах – до 15–20 грн".

Почему супермаркеты выгоднее базара

Многие считают рынки дешевле, но цифры говорят обратное. Супермаркет продает тонну овощей в день, а на рынке один продавец - максимум 100 кг. "Чтобы заработать 600–700 грн, наценка достигает 6–7 грн/кг, плюс расходы на грузчиков и место — еще 2 грн, — рассчитывает Рыбалко. — В результате на базаре картофель дороже 2,5–3 грн". Транспорт и посредники прибавляют 4–5 грн в оптовую стоимость.

Блэкауты: минимальный удар по клубню

Эксперт Всемирного банка по плодоовощеводству Оксана Руженкова успокаивает: отключение добавят картофеля "пару гривен", и то не существенно. "Украина активно импортирует овощи через открытые границы", - отмечает она. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупреждает о возможном +30% при 8-часовых блекаутах, но это касается мяса и молока, требующих постоянного холода. Картофель выдержит: генераторы в хранилищах работают эпизодически, чтобы поддерживать температуру.

Польша по 6 грн: почему импорт не спасет от роста

В Польше картофель стоит 3,2–3,5 грн/кг (эквивалент), а в Украине у производителей – 6 грн. Однако импорт не сравнит цены: поляки поставляют преимущественно армии, а крупные фермеры избегают таких контрактов из-за проверок. Руженкова добавляет: Польша и Германия собрали рекордный урожай, импортируя в Украину по 6–7 грн/кг. "Потребитель получит по 15–16 грн, а не 25 грн как в прошлом году", — прогнозирует она. За 10 месяцев 2025 импорт вырос в 5 раз до 123 тыс. тонн, из них 36,9% — из Польши, но это будет сдерживать, а не снизит цены радикально.

Реальное производство клубня в Украине

Официальная статистика завышает: не 20 млн. тонн, а 7-8 млн. с учетом огородов. "Потребление - 3,7-4,5 млн тонн в год, рынок продает 1,5 млн, 300 тыс. идет на переработку, остальные - с приусадебных участков", - уточняет Рыбалко. Площади под картофелем выросли на 20%, урожайность выше прошлогодней, так что дефицита не будет.

Стоит ли запасаться картофелем сейчас

Эксперты советуют не паниковать: для 50 млн украинцев хватит 7,5 млн тонн, а производители и домохозяйства дают не менее 9 млн. "Дефицита не будет, — уверяет Руженкова. — Даже при 20 грн/кг это дешевле прошлогодних 25+ грн". Рыбалко соглашается: оптовая цена не превысит 10 грн до весны, так что в магазинах — 15–20 грн, что приемлемо. Купите постепенно, а не тоннами — импорт будет сдерживать скачки.

