Власниками електрокарів корисно знати: що буде якщо авто повністю розрядиться

Одним із найбільших страхів майбутніх власників електромобілів залишається ситуація, коли батарея розрядиться в дорозі. Проте експерти заспокоюють: сучасні технології роблять цей процес передбачуваним і безпечним, адже електрокар ніколи не зупиняється раптово, як може здатися на перший погляд.

Про це пише Auto Świat. Виробники впровадили багатоступеневу систему сповіщень, яка дає водію достатньо часу для реакції. Перші сигнали з’являються ще при заряді 20–25%: на панелі приладів висвічуються повідомлення, змінюється колір індикатора, а навігація пропонує найближчі зарядні станції. Коли рівень батареї падає нижче 10%, автомобіль починає економити енергію, обмежуючи роботу другорядних систем — наприклад, клімат-контролю чи підігріву сидінь.

Останнім етапом перед повною зупинкою стає так званий "режим черепахи". У цей момент потужність двигуна істотно знижується, машина втрачає швидкість і динаміку, але водій все ще має змогу безпечно з’їхати на узбіччя. Навіть після того, як авто зупиняється, аварійна сигналізація, гальмівна система та гідропідсилювач керма залишаються активними завдяки окремій 12-вольтовій батареї, що забезпечує безпечне завершення руху.

Якщо ж електромобіль повністю розрядився, допоможе лише евакуатор. При виклику важливо вказати, що йдеться саме про електрокар, адже для нього потрібна спеціальна платформа — традиційне буксирування може пошкодити трансмісію.

Фахівці наголошують: повний розряд батареї не становить загрози для життя чи безпеки, проте небажаний для самого акумулятора, оскільки може скоротити його ресурс. Тому краще не доводити до критичного рівня заряду, а вчасно планувати підзарядку.

