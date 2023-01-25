Адвокат пояснив, що буде, якщо не взяти повістку

Мобілізація в Україні - що буде, якщо не взяти повістку

Адвокат Роман Сімутін пояснив, чи можуть затримати та погрожувати у разі відмови від повістки. Оскільки від початку воєнного стану в Україні триває мобілізація через повномасштабну війну.

Тому адвокат на своїй Facebook-сторінці пояснив, що буде, якщо не взяти повістку. Насамперед пам'ятайте, що вас затримати не зможуть.

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Що буде, якщо ви не візьмете повістку

За словами адвоката, тільки співробітники поліції можуть затримати вас та лише для припинення правопорушення.

Тим, що ви не берете повістку, ви не вчиняєте правопорушення, тому припиняти таке правопорушення шляхом вашого затримання – підстав немає. Також повинна враховуватися необхідність та пропорційність застосування сили, необхідність затримання.

Адвокат наголосив, що відсутні будь-які законні підстави для затримання та складання протоколу за те, що ви не берете повістку.

Коли можуть затримати та хто?

Адвокат навів приклад. Якщо ви раніше отримували повістку, але не приходили до військкомату. Тому в ТЦК сформували матеріали про порушення законодавства про військовий облік чи мобілізацію – це статті 210 та 210-1 КУпАП та відправили вимогу до поліції затримати та доставити вас до ТЦК. Тільки тоді, згідно зі ст. 262 КУпАП у поліціянта виникає право затримувати вас для доставки у військкомат.

Якщо є матеріали, що підтверджують скоєння цих адміністративних правопорушень, можливе затримання. Проте у 99% випадків поліціянти не зможуть їх вам пред'явити, стверджує правозахисник.

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Як діяти, якщо вас незаконно затримали

Адвокат дав поради щодо дій, які потрібно робити у разі незаконного затримання:

Знімайте все на телефон. А ще краще, коли це зробить хтось поруч. Принаймні увімкніть телефонний диктофон.

Без вимоги вас затримувати не мають права, тому вимагайте її пред'явлення. Якщо немає вимоги – покличте перехожих та повідомте про незаконне затримання – зверніть увагу інших на незаконні дії поліції.

Повідомте кримінальну відповідальність за перевищення службових повноважень – стаття 365 КК України.

Не виконуйте незаконне розпорядження, відмовляйтеся пройти в автомобіль або проїхати з зазначеними особами.

Затримання не може перевищувати 3 години і починається з моменту, коли до вас підійшли, а не з моменту доставки до ТЦК. Як тільки цей час минув – розвертайтеся та йдіть.

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Раніше юрист дав пояснення з приводу того, чи є законним заповнення повістки на вулиці перед врученням.

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