Адвокат пояснив, чи має право ТЦК видати другу повістку

Вручення повісток під час воєнного стану в Україні чітко регламентоване законом. Повторне вручення повістки можливе, проте є певні нюанси.

Адвокат Сергій Богун на сайті Юристи.UA пояснив, що у разі, коли представники ТЦК та СП вручають особі, яка вже має повістку, повторно такий документ, потрібно пред'явити вже видану повістку.

"У цьому разі жодної повістки ви не отримаєте… Якщо повістка виписана відповідно до чинного законодавства - нічого доводити не потрібно. У разі необхідності - вони (представники військкоматів. - Ред.) можуть зв'язатись з відповідним ТЦКСП, де була видана повістка", – пояснив Богун.

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Тим часом на порталі "Поради юриста" зауважили, що законодавство передбачає можливість повторного виклику до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за певних умов.

Чому можуть повторно вручити повістку?

Існує кілька причин, через які військовозобов'язаному можуть повторно вручити повістку:

Неотримання першої повістки: Якщо перша повістка не була вручена з об'єктивних причин, може бути надіслана повторна.

Неявка за першою повісткою: У випадку, якщо призовник ігнорує перший виклик, йому можуть повторно вручити повістку.

Зміна обставин: Якщо у військовозобов'язаного змінилися персональні дані, стан здоров'я або інші обставини, що впливають на його придатність до військової служби, його можуть викликати для уточнення інформації.

Потреба у додаткових спеціалістах: У разі виникнення потреби у військових з певними спеціальностями, можуть бути додатково мобілізовані відповідні категорії громадян.

Яка відповідальність за ухилення від мобілізації?

Ухилення від мобілізації є серйозним правопорушенням і тягне за собою відповідальність. Законодавством передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність за ухилення від військової служби.

Адміністративна відповідальність: За неявку за викликом до ТЦК та СП передбачений штраф.

Кримінальна відповідальність: За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації передбачено позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше депутат назвав число військовозобов'язаних, які не оновили свої дані.

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