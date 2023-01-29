Анатолійський леопард, якого вважали вимерлим 45 років тому, потрапив на відео у Туреччині

У Туреччині відеокамера зняла рідкісного анатолійського леопарда, якого вважали зниклим видом. Офіційно вважається, що популяція Panthera pardus tulliana зникла у 1974 році.

Міністерство сільського та лісового господарства Туреччини на своєму сайті повідомило, що анатолійського леопарда, який бродив по горах, зафіксували двічі у двох окремих регіонах. З'ясувалося, що він проходить понад 25 кілометрів на день.

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На відео, оприлюдненому у соцмережах міністром сільського та лісового господарства Туреччини Вахітом Кіріші, видно, як леопард гуляє різними гірськими місцевостями.

Більшість відео було знято фотопастками вдень, але в одному ролику видно, як тварина пересувається високою травою вночі.

Міністр Кіріші сказав: "Ми продовжуватимемо слідувати за його слідами й спостерігати за його шляхом... Ця стародавня земля назавжди залишиться його батьківщиною, його велич навіки". Влада країни збирається провести низку досліджень, аби з'ясувати карту поширення підвиду анатолійського леопарда та здійснити ідентифікацію особин. У Туреччині сподіваються, що їм вдасться відновити популяцію цих тварин.

Анатолійські леопарди вважалися зниклим видом. Раніше повідомлялося, що останній леопард був убитий у 1974 році. Однак у 2019 році був помічений самець анатолійського леопарда. Вид цих диких кішок був майже доведений до вимирання через трофейне полювання. За оцінками експертів, у дикій природі все ще живе лише 10-15 анатолійських леопардів.

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