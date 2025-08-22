Армія рф атакувала Дніпропетровщину: пошкоджено підприємство, навчальний заклад, житлові будинки (фото)

Російські війська вдарили по Дніпропетровській області з "Градів", FPV-дронів та авіаційної бомби, завдавши шкоди комунальному підприємству, фермерському господарству та житловим будинкам.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак в Telegram. За його словами, під обстріли потрапили два райони. У Нікопольському районі ворожі війська атакували районний центр, а також Марганецьку та Покровську громади. Внаслідок ударів було пошкоджено комунальне підприємство, кілька триповерхових будинків, нежитлову споруду, приватний будинок і гараж. Ще шість осель зазнали ушкоджень.

У Мирівській громаді внаслідок вечірньої атаки FPV-дроном спалахнула пожежа в літній кухні та господарській будівлі, також постраждав житловий будинок.

Синельниківський район росіяни атакували безпілотниками та керованою авіабомбою. Там загорілися фермерське господарство, гараж і суха трава, пошкоджено гімназію.

Очільник області також повідомив, що протягом ночі сили ППО збили чотири ворожі безпілотники.

Нагадаємо, армія рф здійснила масований удар по Україні.

