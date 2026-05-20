Армія рф атакувала Україну дронами та балістикою: у Дніпрі є загиблі (фото, відео)

У ніч проти 20 травня російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку по кількох регіонах України, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Під ударами опинилися Дніпро, Одеська та Сумська області. Внаслідок обстрілів є загиблі, поранені та значні руйнування цивільної інфраструктури.

Дніпро: загиблі та поранені

Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок нічної атаки у Дніпрі загинули двоє людей, ще шестеро постраждали. У важкому стані перебувають 42-річна жінка та чоловіки віком 47 і 25 років. Ще двох чоловіків — 47 та 40 років — госпіталізували у стані середньої тяжкості. Один із постраждалих, 27-річний чоловік, проходитиме лікування амбулаторно.

За словами посадовця, російська армія атакувала область ракетами, дронами та артилерією. У Дніпрі пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, виникли пожежі, зокрема на складах із продуктами харчування.

Одеса: пошкоджені будинки та масштабна пожежа

Під масованим ударом опинилася й Одеса. Голова Одеської МВА Сергій Лисак повідомив про пошкодження житлових будинків та автомобілів. Одна одноповерхова будівля була повністю зруйнована. За даними ДСНС, безпілотник також влучив у недобудовану 24-поверхівку — удар припав на рівень 18-го поверху. Крім того, внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа у складській будівлі.

До ліквідації наслідків залучили 86 рятувальників, 20 одиниць техніки ДСНС, а також добровольців Асоціації добровільних пожежних України. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Сумщина: удари по житлових кварталах та лікарні

На Сумщині російські дрони атакували Конотопську та Шосткинську громади. Міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомив, що під ударом опинилася цивільна інфраструктура міста. Унаслідок атаки серйозно пошкоджено багатоповерхівку — частина будинку обвалилася, під завалами могли залишитися люди. У місті триває рятувальна операція.

Також російські безпілотники масовано атакували центральну лікарню Конотопа. У будівлі вибито майже всі вікна, є постраждалі. Голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що щонайменше шестеро людей зазнали поранень. Крім Конотопа, влучання зафіксували і в житловому секторі Шосткинської громади.

Наразі в пошкоджених районах триває евакуація мешканців, працюють рятувальники та комунальні служби. Інформація про наслідки атак продовжує уточнюватися.

