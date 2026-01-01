Армія рф атакувала Волинь дронами: є влучання у критичну інфраструктуру, понад 100 тисяч людей без світла (фото)

Упродовж усієї новорічної ночі Волинська область зазнавала інтенсивної атаки ворожих ударних безпілотників. Зафіксовано влучання по об’єктах критичної інфраструктури, що призвело до масштабних перебоїв з електропостачанням у регіоні.

Про це повідомив очільник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький. За його словами, противник застосував десятки дронів-камікадзе типу "Шахед", які були спрямовані на ключові інфраструктурні об’єкти області. Частину повітряних цілей українські сили протиповітряної оборони знищили, однак уникнути влучань не вдалося.

Внаслідок атак спалахнули пожежі, ліквідація яких триває. Найбільше постраждали Луцьк і Ковельський район. За даними "Волиньобленерго", без електроенергії наразі залишаються понад 103 тисячі споживачів.

Інформації про загиблих або поранених не надходило.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Україну.

