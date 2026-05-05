Автоматичне продовження відстрочки: чи діятиме для військовозобовʼязаних, які доглядають за людьми з інвалідністю

Міністерство оборони України надало роз’яснення щодо порядку продовження відстрочок від мобілізації через застосунок Резерв+. У більшості випадків відстрочки продовжуються автоматично — без необхідності повторно подавати заяви або звертатися до центрів надання адміністративних послуг.

Актуальний статус користувачі можуть перевірити безпосередньо в застосунку. Про це повідомляє Міноборони.

Одне з найпоширеніших питань стосується відстрочки для осіб, які здійснюють догляд за людиною з інвалідністю. У Міноборони пояснюють: така відстрочка також може продовжуватися автоматично, якщо одночасно виконуються дві умови — підстава залишається чинною, а інформацію підтверджують державні реєстри.

Водночас автоматичне продовження може не відбутися, якщо система фіксує зміну особи-доглядальника (наприклад, у разі зміни родинного статусу або фактичного догляду). У такій ситуації для підтвердження права на відстрочку потрібно повторно подати документи через ЦНАП.

Також важливо, щоб у державних базах був зазначений податковий номер (РНОКПП) особи, за якою здійснюється догляд, а дані про її інвалідність були актуальними в Пенсійному фонді або ЄІССС. Якщо ці дані відсутні або застарілі, система може не продовжити відстрочку автоматично.

