"Б/у", "секонд-хенд" - не українською: Авраменко розповів, як називати товари, якими вже користувалис
Як ви називаєте товари, якими вже користувалися? Речі "б/у"? А може "секонд-хенд"?
Відомий вчитель та мовознавець Олександр Авраменко заявив, що такі вирази є неукраїнськими. Про це він розказав для "Сніданку з 1+1".
"Як же по-українськи сказати про товар, який вже використовували? Колишній у використанні? Не дай боже. Відповідний варіант" б/у" і "секонд-хенд" – "уживаний товар", – сказав Олександр Авраменко.
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Він зазначив, що абревіатури "б/у" в українській мові не існує.
"Немає в нашій мові такої абревіатури. Уживаний товар, уживані речі. Ось і все", – пояснив він.
Нагадаємо, Олександр Авраменко розповів, що слово "творог" є русизмом та нав'язаним українцям російською культурою. Тоді як слово "творог" перекладається українською як сир.
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