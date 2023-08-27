'Б/у', 'секонд-хенд' - не українською: Авраменко розповів, як називати товари, якими вже користувалис

Як ви називаєте товари, якими вже користувалися? Речі "б/у"? А може "секонд-хенд"?

Відомий вчитель та мовознавець Олександр Авраменко заявив, що такі вирази є неукраїнськими. Про це він розказав для "Сніданку з 1+1".

"Як же по-українськи сказати про товар, який вже використовували? Колишній у використанні? Не дай боже. Відповідний варіант" б/у" і "секонд-хенд" – "уживаний товар", – сказав Олександр Авраменко.

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Він зазначив, що абревіатури "б/у" в українській мові не існує.

"Немає в нашій мові такої абревіатури. Уживаний товар, уживані речі. Ось і все", – пояснив він.

Нагадаємо, Олександр Авраменко розповів, що слово "творог" є русизмом та нав'язаним українцям російською культурою. Тоді як слово "творог" перекладається українською як сир.

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