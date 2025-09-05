Базова загальна військова підготовка: чи має право студент її перенести

Студенти вишів мають право відкласти проходження базової загальної військової підготовки (БЗВП) на один рік, але таке рішення ухвалює виключно керівник закладу.

Перенесення можливе у випадку наявності поважних причин, і саме керівник вишу має надати дозвіл на відтермінування. Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Водночас повністю відмовитися від БЗВП неможливо. Юрист наголосив, що студент чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби та відмовляється проходити практичну підготовку, може бути відрахований із навчального закладу згідно з чинним законодавством.

Таким чином, перенести підготовку реально, але уникнути її — ні.

