Базовая всеобщая военная подготовка: имеет ли право студент ее перенести

Студенты вузов имеют право отложить прохождение базовой общей военной подготовки (БЗИН) на один год, но такое решение принимает исключительно руководитель заведения.

Перенос возможен при наличии уважительных причин, и именно руководитель вуза должен предоставить разрешение на отсрочку. Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

В то же время, полностью отказаться от БЗИН невозможно. Юрист подчеркнул, что студент мужского пола, который признан годным к военной службе и отказывается проходить практическую подготовку, может быть отчислен из учебного заведения согласно действующему законодательству.

Таким образом, перенести подготовку реально, но избежать ее нет.

