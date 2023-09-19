"Бісова ковінька", "гаспидові діти": питома українська лайка, щоб замінити російські матюки
Лайливі слова присутні у кожній мові світу. Не є включенням й українська мова. Однак у нас в країні більше прижилася російська лайка.
Як лаятися українською, повідомляє "Освіторія". Видання посилається на "Словник нецензурної лексики" авторки Лесі Ставицької.
Вона зауважила, що російські матюки мають яскраво виражений генітальний і сексоцентричний характер. А ось українські матюки — "анального спрямування" та часто пов’язані з актом дефекації, чим схожі на європейські аналоги.
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Серед таких слів та виразів: гімно, гімно собаче, срака, гімнюк, засранець, насеру його матері, поцілуй собаку в сраку, щоб ти всрався.
Коли людина хоче образити опонента, вживаються такі лайливі вирази:
- А щоб в тебе пір'я в роті поросло.
- Трясця твоїй матері.
- А щоб тобі чорне було.
- А щоби твоя срака по шву розійшлася.
- А щоб тобі заціпило.
- А щоб вам пусто було.
- А бодай тебе чорти вхопили.
- А щоб тебе муха вбрикнула.
- Щоб тобі курка на ногу наступила.
Лайка, що характеризує негативно опонента:
- Бісова ковінька.
- Дурний тебе піп хрестив (нерозумна людина).
- Бісова душа.
- Підлої матері син.
- Підлого стерва робота.
- Гімно нероздушене.
- Морда — хоч пацюків бий.
- Вайло.
- Виродок.
- Плюгавий.
- Злидень.
- Лайдак.
- Наволоч.
- Одоробло.
- Пришелепкуватий.
- Шмаркач.
Сталі лайливі вирази та їхнє пояснення:
- Не плети гівно дівці в коси! – говорити нісенітниці.
- Сказав, як у воду перднув! – сказати дурницю.
- Пішов за море срати! - довго не приходити.
- Сере-меле-їсть! – робити декілька справ одночасно.
- Срали-мазали – робити як-небудь.
- А там того шумовиння, як на сраці ластовиння – інформувати без конкретики.
- Чого ти сидиш, як срака в гостях? – бути надто тихим і непомітним.
- Одною сракою на два базари – робити кілька справ одночасно.
До речі, вираз "відху*рити" (залякування статевим актом) українською звучить як "відфайдолити".
Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".
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