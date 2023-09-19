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"Бісова ковінька", "гаспидові діти": питома українська лайка, щоб замінити російські матюки

Билім Олена

'Бісова ковінька', 'гаспидові діти': питома українська лайка, щоб замінити російські матюки

Лайливі слова присутні у кожній мові світу. Не є включенням й українська мова. Однак у нас в країні більше прижилася російська лайка.

Як лаятися українською, повідомляє "Освіторія". Видання посилається на "Словник нецензурної лексики" авторки Лесі Ставицької.

Вона зауважила, що російські матюки мають яскраво виражений генітальний і сексоцентричний характер. А ось українські матюки — "анального спрямування" та часто пов’язані з актом дефекації, чим схожі на європейські аналоги.

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Серед таких слів та виразів: гімно, гімно собаче, срака, гімнюк, засранець, насеру його матері, поцілуй собаку в сраку, щоб ти всрався.

Коли людина хоче образити опонента, вживаються такі лайливі вирази:

  • А щоб в тебе пір'я в роті поросло.
  • Трясця твоїй матері.
  • А щоб тобі чорне було.
  • А щоби твоя срака по шву розійшлася.
  • А щоб тобі заціпило.
  • А щоб вам пусто було.
  • А бодай тебе чорти вхопили.
  • А щоб тебе муха вбрикнула.
  • Щоб тобі курка на ногу наступила.

Лайка, що характеризує негативно опонента:

  • Бісова ковінька.
  • Дурний тебе піп хрестив (нерозумна людина).
  • Бісова душа.
  • Підлої матері син.
  • Підлого стерва робота.
  • Гімно нероздушене.
  • Морда — хоч пацюків бий.
  • Вайло.
  • Виродок.
  • Плюгавий.
  • Злидень.
  • Лайдак.
  • Наволоч.
  • Одоробло.
  • Пришелепкуватий.
  • Шмаркач.

Сталі лайливі вирази та їхнє пояснення:

  • Не плети гівно дівці в коси! – говорити нісенітниці.
  • Сказав, як у воду перднув! – сказати дурницю.
  • Пішов за море срати! - довго не приходити.
  • Сере-меле-їсть! – робити декілька справ одночасно.
  • Срали-мазали – робити як-небудь.
  • А там того шумовиння, як на сраці ластовиння – інформувати без конкретики.
  • Чого ти сидиш, як срака в гостях? – бути надто тихим і непомітним.
  • Одною сракою на два базари – робити кілька справ одночасно.

До речі, вираз "відху*рити" (залякування статевим актом) українською звучить як "відфайдолити".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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