Понад 19 тисяч гривень допомоги пенсіонерам: хто має право та як подати заявку

До 14 серпня 2026 року жителі Охтирки Сумської області можуть подати заявку на отримання одноразової грошової допомоги для придбання твердого пічного палива на опалювальний сезон 2026–2027 років. Фінансування здійснюватиметься за підтримки міжнародних гуманітарних організацій.

Про це повідомили в Охтирській міській раді. Грошову допомогу в розмірі 19 400 грн надаватимуть у межах постанови Кабінету Міністрів №985. Претендувати на виплату можуть домогосподарства, які опалюють житло твердим паливом та належать до соціально вразливих категорій населення.

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Подати заявку можуть:

самотні непрацездатні люди пенсійного віку;

люди з інвалідністю та сім'ї, у яких виховуються діти з інвалідністю;

внутрішньо переміщені особи та їхні родини;

багатодітні сім'ї;

одинокі матері або батьки, які отримують державну допомогу;

сім'ї, що отримують допомогу при народженні дитини;

дитячі будинки сімейного типу та прийомні родини;

одержувачі субсидій і пільг на придбання твердого пічного палива.

Прийом документів проводить управління соціальної та ветеранської політики Охтирської міської ради до 14 серпня. Потрапити на прийом можна лише за попереднім записом за телефоном 095 339 46 09.

У міськраді також звернули увагу, що відповідно до постанови Кабміну №985, отримувачі цієї одноразової допомоги не зможуть одночасно оформити субсидію, пільгу чи іншу державну підтримку на придбання твердого пічного палива в опалювальному сезоні 2026–2027 років.

Для подання заявки необхідно підготувати:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);

довідку про зареєстроване місце проживання (застосунок "Дія" або ЦНАП);

документи, що підтверджують належність до пільгової чи вразливої категорії;

довідку з реквізитами банківського рахунку (IBAN);

довідку про склад сім'ї та наявність пічного опалення.

Нагадаємо, пенсіонери 65+ можуть розраховувати на підвищену пенсію.

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