'Будемо діяти дзеркально' - Зеленський відповів на оголошене Путіним великоднє перемирʼя

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий діяти за принципом "дзеркальної відповіді" у зв’язку з оголошеним главою рф Володимиром Путіним так званим "великоднім перемир’ям". За його словами, Київ раніше пропонував припинити вогонь на період Великодніх свят і діятиме відповідно до ситуації.

У своєму зверненні в соцмережах Зеленський наголосив, що Україна вже неодноразово висловлювала готовність до симетричних кроків. Президент також підкреслив, що українці потребують спокійного святкування без загроз, а справжнє перемир’я могло б стати кроком до миру.

Він додав, що Росія має можливість не відновлювати обстріли й після завершення Великодня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!