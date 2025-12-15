Бюджетні та якісні: топ найкращих кросоверів

Кросовери й надалі утримують лідерські позиції серед легкових автомобілів у світі. Їх обирають за універсальність та зручність у щоденному користуванні. Водночас широкий вибір таких авто значно ускладнює пошук найбільш вдалого варіанту.

Експерти видання SlashGear , спираючись на дослідження Consumer Reports, визначили п’ять кросоверів, які вважаються найкращими пропозиціями на вторинному ринку США з бюджетом до 20 тисяч доларів.

Топ-5 кросоверів до $20 000

Toyota Highlander (2016 рік)

Четверте покоління Toyota Highlander, за оцінками експертів, перевершує багатьох конкурентів у своєму класі. Особливо відзначають гібридну версію моделі за економічну витрату пального. Автомобіль має просторий салон, три ряди сидінь і високі показники безпеки. Крім цього, кросовер забезпечує комфортну їзду навіть на дальні відстані.

Hyundai Tucson (2021 рік)

Hyundai Tucson зарекомендував себе як надійний сімейний автомобіль із хорошим оснащенням та продуманим інтер’єром. Модель третього покоління пропонувалася з кількома варіантами силових агрегатів, серед яких фахівці радять звернути увагу на 2,4-літровий бензиновий атмосферний двигун. Попри доступнішу ціну порівняно з конкурентами, Tucson вирізняється багатим оснащенням і високою надійністю.

Subaru Crosstrek (2020 рік)

Subaru Crosstrek оснащується повним приводом і демонструє хороші динамічні та ходові характеристики. Це компактний кросовер, який поєднує риси хетчбека та позашляховика. Серед переваг моделі — економне споживання пального та приємна керованість, яку окремо відзначили експерти.

Kia Sportage (2021 рік)

Kia Sportage використовує ту ж платформу та двигуни, що й Hyundai Tucson, тому пропонує практичний салон і невелику витрату пального. Аналітики Consumer Reports високо оцінили надійність цієї моделі. Також кросовер доступний із системою повного приводу, що розширює його можливості в складних дорожніх умовах.

Lexus NX (2017 рік)

Преміальний компактний кросовер Lexus NX побудований на платформі Toyota RAV4, що забезпечує йому високу надійність і достатньо просторий салон. Модель вирізняється якісними матеріалами оздоблення, багатим оснащенням і високим рівнем комфорту, що робить її привабливою пропозицією на вторинному ринку.

