Чого очікувати за втрату військового квитка та як його відновити

Згідно з оновленим законодавством України про мобілізацію, кожен громадянин України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, а також деякі категорії жінок, зобов'язані мати при собі військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Ця вимога є обов'язковою для всіх, хто підлягає військовому обліку. Про це пише Novyny.live.

Чому військовий квиток важливий?

Він свідчить про те, що особа перебуває на військовому обліку і виконує свої обов'язки перед державою. У військовому квитку зазначається категорія придатності до військової служби, визначена військово-лікарською комісією. У документі відображаються всі відомості про проходження військової служби, навчання та інші види військової підготовки.

Що робити, якщо ви втратили військовий квиток або не маєте його взагалі?

У таких випадках необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за місцем проживання для оформлення тимчасового посвідчення військовозобов'язаного. Це посвідчення має таку саму юридичну силу, що й звичайний військовий квиток, і діє до моменту оформлення нового документа.

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Які категорії громадян зобов'язані мати військовий квиток?

Чоловіки віком від 18 до 60 років.

Жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту.

Жінки, які мають спеціальність, що може бути використана під час воєнного стану.

Яка відповідальність передбачена за відсутність військового квитка?

Законодавством України передбачена адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку. Конкретні санкції можуть відрізнятися залежно від обставин справи, але, як правило, передбачають накладення штрафу.

Нагадаємо, ми вже писали, за яких умов військовозобов'язаним потрібно йти до ТЦК.

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