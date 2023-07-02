Чим обробляти помідори у липні, щоб уникнути фітофтори

Фітофтора є грибковими організмами, які можуть спричинити хворобу, відому як фітофтороз. Це захворювання може швидко знищити рослини всього за кілька днів, і його небезпека полягає в тому, що гриби швидко адаптуються до різних видів препаратів.

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Для боротьби з фітофторозом важливо використовувати комплексний підхід. Це означає, що варто поєднувати декілька методів. Досвідчені садівники рекомендують використовувати мідний купорос як один з найбільш ефективних засобів:

Візьміть 2 столові ложки мідного купоросу; Розчиніть їх в 10 літрах води; Полийте цим розчином помідори перед цвітінням.

Також можна використовувати кальцієву селітру (1 столова ложка на 10 літрів води) або препарат "Фітоспорін" відповідно до інструкції виробника.

Для попередження захворювання помідорів фітофторозом можна використовувати фунгіциди. Додайте їх до води для поливу та застосовуйте через один раз. Ви також можете обприскувати рослини цими засобами, але до появи перших плодів не рекомендується використовувати хімічні препарати, краще скористатися народними методами.

Народні методи боротьби з фітофторозом помідорів, які передаються від покоління до покоління, також можуть бути ефективними. Ось кілька рекомендацій:

Настій часнику з марганцем: Подрібніть 100 грамів зубчиків часнику, стрілки і листя.

Залийте цю суміш 200 мл води і настоюйте протягом доби.

Процідіть розчин і розведіть його в 10 літрах води.

Додайте 1 грам перманганату калію і полийте помідори. Настій соломи: Залийте 10 літрів води сіном або соломою.

Додайте жменю сечовини.

Настояйте протягом трьох днів і процідіть.

Обробіть рослини отриманим розчином. Дріжджі: Розведіть 80 грамів дріжджів у воді.

Полийте помідори цим розчином. Йод: Розчиніть 1 літр нежирного молока та 20 крапель йоду в 10 літрах води.

Обробіть рослини цим розчином.

Також можна використовувати оцет для боротьби з фітофторозом на помідорах. Розчиніть 100 мл 9% оцту в 10 літрах води і обприскуйте рослини негайно після приготування розчину.

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Зола також відома своєю ефективністю, але краще використовувати її в трьох етапах: під час посадки розсади, під час цвітіння та після появи перших плодів.

Для приготування розчину золи, вам потрібно висипати пів відра золи в 10 літрів води, настояти протягом трьох днів, іноді перемішуючи розчин. Після цього злийте рідину, додайте достатню кількість води, щоб отримати обсяг 30 літрів, додайте 30 грамів рідкого мила і полийте помідори.

Щоб запобігти повторному зараженню помідорів фітофторозом, можна використовувати сіль і кефір. Просто розчиніть склянку кухарської солі в 10 літрах води і обприскуйте рослини цим розчином. Альтернативно, розчиніть 1 літр кефіру, який стояв два дні, в 10 літрах води. Потім обробіть помідори отриманим розчином. Для більшої ефективності рекомендується повторювати ці процедури двічі: один раз після висадки в ґрунт і щотижня після першої обробки.

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