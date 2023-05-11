Четверо астронавтів вирушать на МКС, щоб вперше виростити стовбурові клітини в космосі

У травні 2023 року, команда науковців планує здійснити відправку стовбурових клітин у космос з метою дослідження впливу обмеженої гравітації на розвиток клітин серця та мозку. Про це пише видання Space.

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Команда місії Axiom Space Ax-2, яка складатиметься з астронавтів-туристів, проведе першу у своєму роді культуру стовбурових клітин на Міжнародній космічній станції.

Запуск місії заплановано на 21 травня з Космічного центру Кеннеді у США за допомогою ракети SpaceX Falcon 9. Місія триватиме лише один тиждень. Науковий експертний колектив прибуде до Космічного центру Кеннеді за сім днів до запуску для підготовки стовбурових клітин та їх завантаження на космічний корабель.

Учасники місії Ax-2 будуть вирощувати індуковані плюрипотентні стовбурові клітини (ІПСК) – це тип стовбурових клітин, які можуть розвиватися в три основні групи клітин, що становлять тіло людини. Основним завданням експерименту є вивчення впливу низької гравітації на розвиток цих клітин у клітини мозку та серця.

Вирощування ІПСК на Землі є складним завданням, переважно через гравітаційні ефекти, які можуть обмежувати їхній ріст. Умови з низькою гравітацією, такі як у космосі на МКС, сподіваються допомогти подолати ці перешкоди та отримати нові відомості.

Нагадаємо, раніше вчені довели, що супутник Землі – Місяць має тверде металеве ядро.

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