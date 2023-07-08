Що робити при перегріві та тепловому ударі: поради спеціалістів

Прийшло довгоочікуване літо, і всім хочеться вирушити подалі від цивілізації, на природу або на пляж. Але пам‘ятайте, що на відкритому сонці існує небезпека отримати тепловий чи сонячний удар. Як їх розрізнити та що робити при їх виникненні підкаже UaPortal.

Сонячний удар - це стан, що виникає внаслідок перегріву голови прямими сонячними променями. Він спричиняє розширення кровоносних судин у мозку і призводить до плину крові до голови. Частіше сонячний удар відбувається у безвітряну погоду при високій вологості повітря.

Перші ознаки сонячного удару включають почервоніння обличчя та сильний головний біль. Потім можуть з'явитися нудота, запаморочення, шум у вухах, потемніння в очах, блювота, задишка та навіть втрата свідомості.

Тепловий удар виникає внаслідок загального перегріву організму через занадто високу температуру навколишнього середовища. Основною причиною теплового удару є порушення терморегуляції, що може відбуватися при фізичному перевантаженні, дегідратації організму або порушенні роботи потових залоз.

Перші ознаки теплового удару включають млявість, головний біль, запаморочення, почервоніння обличчя, підвищення температури тіла, сонливість, блювота і марення.

Якщо не вжити своєчасних заходів для зняття перегріву, може розвинутись справжній тепловий удар. Він супроводжується блідістю, посинінням шкіри, холодною і пітливою шкірою, нитковидним пульсом та втратою свідомості.

Перша допомога при сонячному або тепловому ударі

Якщо з’явились перші ознаки удару, потерпілого слід перевести в тінь або в прохолодне приміщення.

Покласти потерпілого на спину і підняти голову вище за рівень тулуба.

Розстебнути або зняти одяг, який може перешкоджати нормальному диханню.

Охолодити організм, застосувавши холодні компреси на голову, чоло, шию та груди. Можна також обгорнути тіло мокрим простирадлом.

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Важливо пам‘ятати, що охолодження повинно бути поступовим, а не різким.

Протерти тіло потерпілого прохолодною водою.

Забезпечити пиття, найкраще негазованою прохолодною мінеральною водою або легко солоною звичайною водою.

Якщо у потерпілого є запаморочення або втрата свідомості, можна дати йому понюхати ватку, змочену нашатирним спиртом.

Якщо стан потерпілого продовжує погіршуватись, слід негайно викликати швидку медичну допомогу.

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