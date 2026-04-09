Що робити заброньованому, якщо викликали у ТЦК: пояснення юриста

Наявність бронювання або відстрочки від мобілізації не означає, що людину не можуть викликати до територіального центру комплектування (ТЦК). Попри такі підстави, громадянин усе одно залишається військовозобов’язаним і має виконувати відповідні обов’язки обліку.

Як пояснила адвокатка Олена Воронкова, бронювання чи відстрочка не скасовують сам статус військовозобов’язаного. Вони лише дають право не підлягати мобілізації, але не звільняють від інших процедур.

Важливо розрізняти відстрочку та виключення з військового обліку. Якщо особу повністю виключено з обліку, вона фактично перестає бути військовозобов’язаною. Натомість відстрочка або бронювання — це лише тимчасові підстави, що не дозволяють призвати людину на службу.

У яких випадках можуть викликати до ТЦК

Навіть за наявності бронювання виклик можливий. Найчастіше це пов’язано з:

уточненням військово-облікових даних;

проходженням військово-лікарської комісії (ВЛК);

виконанням інших формальних процедур.

Тобто обов’язок з’являтися за повісткою зберігається.

Як це відбувається на практиці

У великих містах для таких категорій громадян можуть діяти окремі підрозділи ТЦК. Там обслуговують людей із бронюванням або відстрочкою, що дозволяє пришвидшити процес.

За словами юристки, зазвичай взаємодія в таких відділеннях відбувається коректно та в межах закону. Водночас є певні організаційні нюанси: наприклад, електронна черга працює не завжди, тому прийом часто відбувається у порядку живої черги.

Напомним, мы уже писали, какие льготы на коммуналку имеют участники боевых действий.

