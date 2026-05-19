Довговічні та економні: названо топ автомобілів для сімʼї

Вибір надійного сімейного автомобіля часто ускладнюється великою кількістю пропозицій на ринку. Водночас автомеханіки та експерти з обслуговування авто виділяють п’ять моделей, які відзначаються довговічністю, відносно недорогим утриманням і комфортом для пасажирів.

Про це пише GOBankingRates.

Toyota RAV4 — перевірена надійність

Японська Toyota традиційно входить до лідерів за показниками надійності, а кросовер RAV4 особливо цінують за витривалість, зокрема у версіях 2019–2023 років.

Серед ключових переваг — проста електроніка та широка доступність запчастин, що робить модель зручною і для власників, і для сервісів.

"RAV4 вирізняється надійністю завдяки менш складній електронній системі", — зазначив Марк Скірвін, співзасновник Cash Auto Salvage. За його словами, це спрощує діагностику та знижує витрати на ремонт.

Honda CR-V — стабільність і мінімум поломок

Honda CR-V є одним із головних конкурентів RAV4 і демонструє високий рівень механічної надійності. За даними сервісних майданчиків, серйозні несправності основних вузлів трапляються рідко.

Найвдалішими для купівлі вважаються моделі 2017–2022 років.

"Менше ніж 5% Honda CR-V мають проблеми з двигуном або трансмісією", — пояснив Марк Скірвін. Він додав, що більшість цих авто потрапляють у продаж через ДТП або затоплення, а не через технічні несправності.

Honda Odyssey — простір для великої родини

Серед мінівенів Honda Odyssey залишається одним із найпрактичніших варіантів для сімей. Просторий салон із трьома рядами сидінь і продумана ергономіка роблять його зручним для далеких поїздок.

"Система деактивації циліндрів у 3,5-літровому V6 забезпечує хорошу економічність", — пояснив Алан Гельфанд, механік German Car Depot. За його словами, ключові механізми моделі відзначаються довговічністю, що зменшує ризик несподіваних витрат.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

Toyota Sienna — економічність і ресурс

Мінівен Toyota Sienna поєднує фірмову надійність бренду з економічністю, особливо у гібридних версіях. У деяких комплектаціях модель навіть дешевша за частину конкурентів у сегменті.

"Трансмісія e-CVT має герметичну конструкцію, яка не потребує частого обслуговування", — зазначив Алан Гельфанд. Також авто зручне в повсякденному використанні завдяки трансформації салону та практичному завантаженню.

Hyundai Palisade — сучасний великий кросовер

Hyundai Palisade став популярним вибором серед великих SUV завдяки поєднанню комфорту, оснащення та стабільної надійності.

"Модель показала впевнені результати надійності вже з перших років випуску", — розповів Ендрю Френкс, співзасновник Claimsline. Автомобіль також вирізняється сучасними системами безпеки та багатим оснащенням салону.

Нагадаємо, ми вже писали про топ ненадійних авто.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!