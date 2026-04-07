Дрони атакували Ленінградську область рф: пошкоджено порт Усть-Луга (фото, відео)

У Росії повідомили про чергову атаку безпілотників на Ленінградську область. За офіційними заявами, сили ППО нібито знищили близько 20 повітряних цілей, однак під удар знову потрапив порт Усть-Луга, який уже не вперше стає об’єктом атак — попередній удар фіксували 25 березня.

Як повідомляють OSINT-джерела з посиланням на заяву губернатора Олександр Дрозденко, безпілотники почали з’являтися в небі приблизно о 4-й ранку. Після цього, за його словами, активізувалася протиповітряна оборона, яка нібито збивала дрони один за одним.

Через повітряну тривогу тимчасово обмежили роботу аеропортів, зокрема Пулково у Санкт-Петербурзі та Храброво у Калінінградській області. У результаті частину рейсів затримали, а деякі — скасували.

Близько 5-ї ранку, за наявною інформацією, розпочалися вибухи на території порту Усть-Луга. Офіційні дані про масштаби пошкоджень наразі не оприлюднені.

