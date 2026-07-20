Дрони атакували Московську область рф: палає найбільший логістичний центр Wildberries (фото, відео)

У ніч на 20 липня Московська область зазнала масштабної атаки безпілотників. Російська влада заявила, що регіон атакували понад 400 дронів, а в соцмережах з'явилися повідомлення про вибухи, пожежі та влучання по об'єктах у Підмосков'ї, зокрема по логістичному центру Wildberries у Подольську.

Про це повідомили мер Москви Сергій Собянін, росЗМІ, російські пропагандисти, Astra, Exilenova+, Supernova+. У ніч проти понеділка російські пропагандистські ресурси повідомляли про ракетну небезпеку в Московській області, а мешканців столиці попередили про можливі перебої в роботі мобільного інтернету.

Аналогічний режим оголосили ще в низці регіонів РФ, зокрема в Ярославській, Тверській, Володимирській, Іванівській, Новгородській, Вологодській, Бєлгородській, Курській, Липецькій, Калузькій, Воронезькій, Тамбовській та Тульській областях.

Близько третьої години ночі Сергій Собянін заявив про нібито знищення 27 безпілотників, які прямували до Москви. Згодом він повідомив ще про 11 збитих дронів. Про можливі наслідки атаки чиновник традиційно не повідомив, зазначивши лише, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

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Пізніше "Росавіація" запровадила тимчасові обмеження на роботу московських аеропортів. За офіційними даними, на підльоті до столиці було нібито збито 79 безпілотників.

Водночас у соцмережах поширилися фото та відео вибухів і пожеж у Московській області. За інформацією Telegram-каналів, під удар потрапив логістичний центр Wildberries "Коледіно" у Подольську — один із найбільших розподільчих комплексів компанії. Місцеві жителі також повідомляли про атаку дронів на цей об'єкт.

Вранці Собянін заявив, що з вечора неділі до п'ятої ранку Московський регіон атакували понад 400 безпілотників. За його словами, більшість із них нібито перехопили сили протиповітряної оборони ще на підступах до області, а 85 дронів було збито поблизу Москви.

Російські пропагандистські ЗМІ назвали цю атаку однією з наймасштабніших за останні роки.

За даними OSINT-проєкту Astra, після ударів спалахнула нафтобаза в Подольську. Крім того, аналітики повідомили про пожежу на складі промислового комплексу "Південні Ворота" в Домодєдово. Упродовж ночі жителі Підмосков'я неодноразово повідомляли про вибухи та займання в різних районах області.

Нагадаємо, дрони атакували російську Пензу.

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