Дрони атакували НПЗ у російській Рязані: вирує пожежа (фото, відео)

У ніч проти 15 травня безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод — один із найбільших НПЗ у Росії. Після серії вибухів на території підприємства виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляють Exilenova+, ASTRA, губернатор Рязанської області Павло Малков. За словами місцевих жителів, перші вибухи пролунали близько другої години ночі. Після цього мешканці Рязані почали повідомляти про атаку на нафтопереробний завод.

Очевидці стверджують, що вибухи лунали один за одним, а над промисловою зоною спалахнула сильна пожежа. На відео, які поширили моніторингові канали, видно густий чорний дим і вогонь над територією підприємства.

Згодом губернатор Павло Малков підтвердив атаку безпілотників. За його словами, внаслідок удару пошкодження зафіксували не лише на території підприємства, а й у кількох житлових будинках.

Також він повідомив, що, за попередніми даними, є постраждалі.

Вибухи лунали й в інших регіонах РФ

Цієї ж ночі про вибухи повідомляли й в інших регіонах Росії, зокрема у Брянську, Таганрозі та Єйську.

У Єйську, за даними російських пабліків, дим підіймався з боку військового аеродрому. Відомо, що там базується 859-й Центр бойового застосування та перепідготовки льотного складу морської авіації ВМФ РФ.

На тлі атак дронів у кількох російських містах тимчасово обмежили роботу аеропортів. Зокрема, аеропорти Нижнього Новгорода, Ярославля та Тамбова призупинили прийом і відправлення рейсів, а московський аеропорт Внуково працював із обмеженнями.

