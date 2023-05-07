Надзвичайне відкриття: Дві тисячолітні статуетки із зображенням єгипетського та римського богів знайшли у Польщі (фото)

У Польщі археологи знайшли старовинні бронзові статуетки та давню шаблю. Одна зі статуеток була створена ще до нашої ери.

Як повідомив Люблінський воєводський консерватор пам'яток, археологічне відкриття відбулося в Ключковіцах (гмін Ополе-Любельське). Предмети передано на перевірку до Воєводської служби охорони пам’яток у Любліні, а працівники відділу археологічної інспекції вже дослідили місце знахідки.

Науковці з'ясували, що статуетки зображують фігуру Осіріса (бога смерті в єгипетській міфології) та Вакха - римського бога вина та веселощів.

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"Така рідкісна в наших краях знахідка викликала сумніви в автентичності артефактів. У перших, "гарячих" припущеннях вони були пов’язані з внутрішнім оздобленням XIX століття палацу Кленєвських – поміщицького роду з Люблінського воєводства, який мав свій осередок у Ключковіцах. Завдяки співпраці з Національним музеєм у Любліні та науковцями з факультету археології Варшавського університету вдалося підтвердити, що ми маємо справу з оригінальними предметами Стародавнього Єгипту та Стародавнього Риму", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фігурка Осіріса належить до I тисячоліття до нашої ери, а Вакха – І століття нашої ери.

Один з науковців заявив, що ці артефакти є частиною давньої колекції родини Кленєвських, яка зберігалася до Другої світової війни в палаці в Ключковіцах. Вчені кажуть, що бюст Вакха, швидше за все, був фрагментом римської триноги — аналогічний повний пам'ятник був виявлений у XVIII столітті поблизу Везувію в Італії, є, серед іншого, в колекції Британського музею в Лондоні.

Коли науковці досліджували місце знахідки, то знайшли ще одну єгипетську бронзову фігурку із зображенням Осіріса. А потім було знайдено уламок парадної, багато декорованої холодної зброї (можливо, шабля) XVII ст.. Ця зброя теж могла бути частиною втраченої колекції родини Кленєвських.

Нагадаємо, у Франції виявили поселення зі стародавніми артефактами.

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