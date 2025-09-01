Експерти назвали топ-5 найкращих нових кросоверів, які можна купити у 2025 році

Ринок кросоверів настільки переповнений різними варіантами, що потенційним покупцям буває непросто визначитися з оптимальним вибором. Проте допомогти в цьому питанні можуть автофахівці.

Видання Top Gear склало добірку з п’яти найцікавіших нових кросоверів, доступних для придбання у 2025 році. Експерти описали ключові переваги кожної з представлених моделей.

Топ-5 найкращих кросоверів 2025 року:

1. Kia EV3

Kia EV3 отримала звання найкращого кросовера 2025 року. Фахівці відзначили, що цей електричний SUV поєднує сучасний дизайн із високою практичністю.

У публікації наголосили на комфортному керуванні та значному запасі ходу моделі. Крім того, експерти позитивно оцінили рівень оснащення автомобіля.

2. Dacia Duster

Зазначається, що Dacia Duster є одним із найвдаліших рішень серед доступних кросоверів. Експерти зауважили, що ця модель не перевантажена зайвими функціями, характерними для багатьох конкурентів. Також у матеріалі відзначили просторий салон автомобіля та комфорт при їзді.

Читайте такоє: Експерти назвали Топ-6 вживаних авто, які "з’їдять" усі гроші на ремонт

3. Volvo EX30

Фахівці відзначають, що Volvo EX30 вирізняється вигідним поєднанням ціни та оснащення. Вони наголосили, що електричний кросовер оснащений зручним салоном і має достатній запас ходу.

4. Ford Puma

Видання пише, що Ford Puma демонструє кращі показники порівняно з такими суперниками, як Nissan Juke та Volkswagen T-Cross. Фахівці зазначили, що автомобіль вирізняється комфортним керуванням і сучасним зовнішнім виглядом.

5. Hyundai Kona

За словами експертів, Hyundai Kona не має виразних переваг серед суперників, проте й не залишає поганого враження. На їхню думку, це універсальний кросовер, який підходить для більшості щоденних потреб.

Раніше ми розповідали про топ найнадійніших автомобілів "гібрид".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!