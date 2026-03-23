Ця рідина у вас є вдома: новий спосіб пофарбувати крашанки, з якими впорається і дитина

Фарбування великодніх яєць — це не лише традиційний елемент святкування, а й цікаве сімейне заняття, яке створює особливу атмосферу та допомагає додати оригінальності святковому кошику.

Фудблогерка, відома в Instagram під ніком danilchenko_77, поділилася простим, швидким і доступним способом фарбування яєць, який не потребує дорогих інгредієнтів. Для початку потрібно приготувати розчин барвника відповідно до інструкції на упаковці та додати до нього приблизно одну столову ложку оцту. Окремо слід відварити яйця та повністю їх охолодити.

Читайте також: Мармурові яйця на Великдень: спосіб фарбування крашанок з піною для гоління

Після цього кожне яйце потрібно щедро змастити олією. Далі яйце занурюють у підготовлений барвник не більше ніж на одну хвилину. На завершення його акуратно витирають насухо, щоб отримати рівномірний і яскравий колір.

Пропонуємо також приготувати яскраві крашанки для дітей.

