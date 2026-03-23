Эта жидкость у вас есть дома: новый способ покрасить пасхальные яйца, с которыми справится и ребенок

Покраска пасхальных яиц – это не только традиционный элемент празднования, но и интересное семейное занятие, которое создает особую атмосферу и помогает добавить оригинальность праздничной корзины.

Фудблогерка, известная в Instagram под ником danilchenko_77, поделилась простым, быстрым и доступным способом окрашивания яиц, не требующим дорогих ингредиентов. Для начала нужно приготовить раствор красителя в соответствии с инструкцией на упаковке и добавить примерно одну столовую ложку уксуса. Отдельно следует отварить яйца и полностью охладить.

После этого каждое яйцо нужно щедро смазать растительным маслом. Далее яйцо погружают в подготовленный краситель не более чем на одну минуту. В завершение его аккуратно вытирают досуха, чтобы получить равномерный и яркий цвет.

