Це має знати кожен водій: у яких випадках допустимо проїжджати на червоний сигнал світлофора

У деяких випадках водіям дозволяється проїхати на червоний або жовтий сигнал світлофора, що регулюється Правилами дорожнього руху України (ПДР). Це можливо за певних умов, але такі ситуації є винятковими. Загалом, червоний сигнал вимагає зупинки, а жовтий також є забороненим для руху, якщо він не мигає.

За проїзд на заборонений сигнал світлофора передбачений штраф у розмірі 510 грн згідно зі статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф може бути накладений як на водія, так і на власника авто, якщо порушення зафіксувала камера.

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ПДР про сигнал світлофора. Джерело: Скриншот ПДР про сигнал світлофора. Джерело: Скриншот

Однак існує виняток, коли водій може проїхати на жовтий або навіть червоний сигнал. Згідно з пунктом 8.11 ПДР, якщо водій не може безпечно зупинити авто за жовтого сигналу, він має право продовжити рух. Це особливо актуально взимку, коли гальмівний шлях збільшується через слизьку дорогу.

Окремо передбачено право на проїзд на заборонений сигнал для спецтранспорту з увімкненими проблисковими маячками. Водії таких машин, що виконують невідкладні завдання, можуть відступати від певних вимог ПДР, але повинні забезпечувати безпеку руху.

Також важливо пам'ятати, що сигнали регулювальника мають пріоритет над сигналами світлофора. Якщо регулювальник дозволяє рух, водій повинен виконати його вказівки, навіть якщо світлофор показує червоний сигнал.

Пропонуємо перевірити свої знання за допомогою цікавого тесту. На зображенні потрібно визначити, який зі знаків дозволяє поворот ліворуч.

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