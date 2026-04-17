'Це жахливо' - Трамп про удар рф по Україні у ніч на 16 квітня

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на чергову масовану атаку РФ по Україні в ніч на 16 квітня. В результаті цього удару загинули 19 людей, а понад сотня дістала поранення.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Відповідаючи на запитання журналіста щодо російського удару, Трамп заявив, що вважає подію "жахливою".

Нагадаємо, з 7 ранку 15 квітня до 7 ранку 16 квітня росіяни здійснили 2 хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням ракет наземного, повітряного базування та ударних безпілотників.

