Грози та град: де в Україні чекати суттєвого погіршення погоди 19 травня

У вівторок, 19 травня, в Україні очікується різке погіршення погодних умов через проходження атмосферних фронтів. Синоптики прогнозують грози, місцями град і шквали, а також значний контраст температур між регіонами: поки на сході та півдні утримається майже літнє тепло, захід країни відчує помітне похолодання.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, погода буде вкрай нестійкою. У західних областях та на Житомирщині температура знизиться до +17…+21 °C. Натомість у південних, центральних і частині північно-східних регіонів, зокрема на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині, повітря прогріється до +25…+29 °C. На решті території очікується комфортне тепло в межах +22…+25 °C.

Майже по всій країні прогнозуються короткочасні дощі з грозами. Локально опади можуть бути інтенсивними, а під час гроз можливі пориви вітру та шквали. У більш теплих регіонах зростає ймовірність небезпечних погодних явищ.

Синоптики застерігають, що протягом тижня в Україні збережеться нестабільний характер атмосфери. Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що у грозових осередках можливі град і сильні шквали, хоча загальний температурний фон уже відповідає початку літа: вночі +12…+17 °C, удень +22…+27 °C.

Фахівці пояснюють, що через накопичення тепла і вологи вдень у нічний час активізуються конвективні процеси, які й провокують грози. Вони можуть мати локальний характер: в одному районі буде сухо, тоді як поруч — сильна злива з громом і блискавками.

В Українському гідрометцентрі підтверджують: 19 травня погода залишатиметься хмарною з проясненнями. Дощі та грози очікуються як уночі місцями, так і вдень по всій території країни. У південних і більшості центральних областей можливі град і шквали до 15–20 м/с. Вітер переважно північно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +11…+16 °C, удень +21…+26 °C, а на сході та північному сході місцями до +29 °C. На заході країни буде прохолодніше: вночі +7…+12 °C, удень +18…+23 °C.

