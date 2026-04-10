Hyundai представила новий бюджетний позашляховик: чому варто звернути увагу

Новий рамний позашляховик Hyundai Boulder несподівано привернув увагу автомобільного ринку. У Hyundai вже розкрили більше деталей, натякаючи, що ця модель стане основою для майбутніх доступних авто.

Дизайн концепту суттєво відрізняється від звичної стилістики бренду. За задумом розробників, зовнішність зробили максимально простою та "чесною" — з акцентом на практичність і функціональність, що особливо важливо для утилітарного транспорту. Про це повідомляє Motor1.

Очікується, що на базі Boulder компанія зможе зайти одразу в кілька бюджетних сегментів і скласти конкуренцію таким брендам, як Ford, Jeep та Toyota. Поки що йдеться лише про концепт, але він уже чітко вказує на появу нових пікапа та SUV у найближчі роки.

За попередніми планами, серійні новинки можуть з’явитися до 2030 року. Водночас нинішній пікап Hyundai Santa Cruz, створений на базі Hyundai Tucson, не зміг закріпитися на ринку та, ймовірно, поступиться місцем новим моделям. Проте в компанії підкреслюють, що цей автомобіль став важливим кроком у розвитку сучасних утилітарних рішень бренду.

