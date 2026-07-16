Ідеальний десерт на зиму: рецепт консервованих абрикосів у ванільному сиропі

Абрикоси, законсервовані половинками у ванільному сиропі, — чудовий спосіб зберегти смак літа. Завдяки ніжному сиропу з легкою ванільною ноткою та, за бажання, невеликій кількості коньяку чи рому, фрукти виходять ароматними й соковитими.

Таку заготівлю можна подавати до морозива, млинців, сирників, натурального йогурту або використовувати як начинку для тортів і десертів. Про це пише Shuba.

Корисні поради перед приготуванням

Щоб половинки абрикосів залишилися більш щільними, обирайте трохи недозрілі плоди та варіть їх не довше однієї хвилини після закипання. Алкоголь у рецепті не є обов'язковим. Якщо не хочете його використовувати, просто замініть коньяк або ром такою ж кількістю води. Під час варіння й пастеризації спирт майже повністю випаровується, залишаючи лише легкий аромат.

Кількість цукру в рецепті збалансована, тому зменшувати її не рекомендується — це може вплинути на консистенцію сиропу та тривалість пастеризації. За бажанням цукру можна додати трохи більше. Для насиченого аромату використайте два пакетики ванільного цукру з натуральною ваніллю або насіння однієї стручкової ванілі.

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Інгредієнти

1 кг абрикосів;

300 г цукру;

2 пакетики ванільного цукру;

150 мл води;

100 мл коньяку (або води).

Спосіб приготування

Підготуйте плоди

Абрикоси добре помийте, розріжте навпіл і видаліть кісточки. Викладіть їх у каструлю, засипте цукром, акуратно перемішайте та залиште приблизно на годину, щоб плоди пустили сік.

Приготуйте сироп

Додайте до абрикосів воду, ванільний цукор і коньяк (або воду). Поставте каструлю на середній вогонь, доведіть до кипіння та варіть ще 4–5 хвилин, періодично обережно перемішуючи, щоб не пошкодити фрукти.

Закрийте на зиму

Гарячі абрикоси разом із сиропом розкладіть у стерилізовані банки та накрийте стерилізованими кришками.

На дно великої каструлі покладіть рушник або спеціальну підставку, встановіть банки так, щоб вони не торкалися одна одної, та залийте гарячою водою приблизно до трьох чвертей їхньої висоти.

Після закипання води зменште вогонь і пастеризуйте банки 5–8 хвилин залежно від їхнього об'єму.

Потім обережно дістаньте консервацію, щільно закрутіть кришки, переверніть банки догори дном, укутайте теплою ковдрою та залиште до повного охолодження.

Готові абрикоси у ванільному сиропі зберігайте у прохолодному темному місці. Взимку вони стануть чудовим доповненням до домашньої випічки, десертів або просто смачним самостійним частуванням.

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