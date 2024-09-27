Йде на рекорд: в усьому світі шаленими темпами дорожчає кава

Ціни на каву продовжують зростати, досягнувши найвищого рівня за останні 13 років. Ф'ючерси на арабіку в Нью-Йорку піднялися на 4,8%, досягнувши позначки $2.718 за фунт.

Це найвищий показник з 2011 року. За даними Bloomberg, з початку року ціни на цей сорт кави збільшилися на 40%, що спричинено дефіцитом дешевшої робусти, через що попит на дорожчу арабіку різко зріс.

Основною причиною рекордного зростання цін стали несприятливі погодні умови в Бразилії, яка є найбільшим виробником кави у світі. Сильна спека та тривала посуха погіршили прогнози на врожай сезону 2024-2025 років. За словами керівника досліджень ED&F Man Кони Хак, майбутня ситуація з врожаєм залежатиме від подальших погодних умов, проте незабаром дощів у "кавових регіонах" не очікується.

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Ситуація з посухою викликає занепокоєння і щодо врожаю на 2025-2026 роки. Аналітик Rabobank Карлос Мера зазначив, що Бразилія переживає найсильнішу посуху за останні десять років, що може призвести до значного зниження врожаю арабіки. У кавових регіонах країни кількість опадів залишається набагато нижчою за норму з квітня цього року.

Крім погодних факторів, на ситуацію на ринку кави впливають проблеми з логістикою. У багатьох країнах спостерігається нестача контейнерів у портах, а слабкі врожаї у В'єтнамі, другому найбільшому виробнику кави, додатково ускладнюють постачання.

Зростання цін на каву вже позначилося на ринку. Наприклад, компанія JM Smucker Co., що володіє брендами Folgers і Café Bustelo, підняла ціни на продукцію цього літа і планує чергове подорожчання у жовтні. У Великобританії мережа Pret A Manger навіть скасувала свою популярну кавову підписку, яка дозволяла клієнтам отримувати до п’яти напоїв на день.

В Україні ціни на каву також коливаються залежно від сорту та якості. Робуста є найдешевшою і доступною для кафе та ресторанів, які орієнтуються на економсегмент, пише Komersant.Info. Її гуртова ціна стартує від 100-120 грн за кілограм. Натомість елітні сорти арабіки, особливо ті, що вирощуються в Центральній Америці або Африці, можуть коштувати до 700 грн за кілограм.

Для споживачів в Україні найдешевша кава представлена у стіках, Jacobs Monarch можна придбати гуртом за ціною 2 грн за стік (2 грами). Дорожчі варіанти, як-от кавові чалди Caffe Poli 100% Arabica, коштують від 6,50 до 6,70 грн за одну порцію при оптових закупівлях.

Нагадаємо, в Україні один з популярних продуктів здорожчав вже на 147%.

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