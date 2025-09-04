Їх просто розмітають: названо типи авто та моделі, які мають найбільший попит в Україні

У серпні автомобілі з класичними двигунами зайняли близько 49% ринку нових легкових авто, порівняно з майже 63% у минулому році. В Україні найбільше продаються автомобілі з бензиновими двигунами, які займають 32,3% від загальної кількості серпневих продажів нових авто.

Наступними за популярністю йдуть електричні автомобілі, частка яких зросла з 14,3% до 27,9% за рік. Про це повідомляє асоціація "‎УкрАвтопром".

Гібридні авто займають 23,4% ринку, при цьому за рік їх частка майже не змінилася. Водночас значно знизилася доля дизельних автомобілів – з 22,1% до 16,2%. Автомобілі з ГБО складають менше 1% від загальних продажів нових авто, що практично відповідає показнику минулого року.

Найбільший попит мають:

серед бензинових автомобілів – Hyundai Tucson;

серед електричних – BYD Song Plus;

серед гібридних – Toyota RAV4;

серед дизельних – Renault Duster;

серед авто з ГБО – Hyundai Tucson.

