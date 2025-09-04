Их просто сметают: названы типы авто и модели, которые пользуются наибольшим спросом в Украине

В августе автомобили с классическими двигателями заняли около 49% рынка новых легковых автомобилей по сравнению с почти 63% в прошлом году. В Украине больше всего продаются автомобили с бензиновыми двигателями, занимающие 32,3% от общего количества августовских продаж новых авто.

Следующими по популярности идут электрические автомобили, доля которых выросла с 14,3% до 27,9% за год. Об этом сообщает ассоциация "УкрАвтопром".

Гибридные автомобили занимают 23,4% рынка, при этом за год их доля почти не изменилась. В то же время, значительно снизилась доля дизельных автомобилей – с 22,1% до 16,2%. Автомобили с ГБО составляют менее 1% от общих продаж новых авто, что практически соответствует показателю в прошлом году.

Наибольшим спросом пользуются:

среди бензиновых автомобилей – Hyundai Tucson;

среди электрических – BYD Song Plus;

среди гибридных – Toyota RAV4;

среди дизельных – Renault Duster;

среди автомобилей с ГБО – Hyundai Tucson.

