Чи має право ТЦК заходити до житла чи офісу: пояснення юриста

В умовах воєнного стану мобілізаційні заходи в Україні тривають. В.о. заступника начальника Київського ТЦК Валерій Кравченко під час відкритого засідання заявив, що у столиці такі заходи навіть посилюються. Він зазначив, що конфлікти під час оповіщення громадян, зокрема в громадському транспорті, є небажаними, однак підкреслив: Україна перебуває в умовах "екзистенційної війни", а її завершення наразі залишається невизначеним.

За його словами, участь у захисті держави є обов’язком свідомих громадян, а у разі ухилення держава має право застосовувати примусові механізми. На цьому тлі адвокат і кандидат юридичних наук Володимир Пищида в коментарі УНІАН роз’яснив, у яких випадках представники ТЦК можуть заходити до житла чи інших приміщень громадян та як діяти у разі спроби такого проникнення.

Чи можуть представники ТЦК заходити до житла

За словами юриста, доступ до приватного житла можливий лише на підставі ухвали слідчого судді. Без такого рішення проникнення допускається виключно для поліції — і лише у виняткових ситуаціях, коли є очевидні ознаки злочину, що потребує негайного припинення.

Він нагадав, що постанова уряду №560, яка регулює порядок мобілізації, передбачає участь працівників ТЦК у супроводі поліції, але також лише в межах судового дозволу.

"Без ухвали слідчого судді доступу до житла немає. Якщо поліція разом із ТЦК приходить без відповідного рішення, людина не зобов’язана відчиняти двері", — пояснив Пищида.

Водночас адвокат уточнив, що поліція може увійти до житла без ухвали лише у надзвичайних випадках — наприклад, коли є інформація про злочин, що відбувається безпосередньо зараз і існує загроза життю чи здоров’ю людей.

Адресні повістки та приватна територія

Юрист наголосив, що під час вручення повісток для проходження ВЛК представники ТЦК не мають права самостійно заходити до житла.

У разі спроби силового проникнення — зламування дверей, хвірток або проникнення на приватну територію — він радить негайно викликати поліцію за номером 102 і повідомляти про незаконні дії. За його словами, у практиці траплялися випадки, коли патрульні блокували такі дії та не допускали подальшого проникнення.

Офіси, підприємства і громадський транспорт

Щодо робочих приміщень, адвокат зазначив, що доступ ТЦК можливий лише в межах конкретного дозволу суду, де чітко визначено об’єкт перевірки — аж до кабінету чи поверху. Без цього працівники не можуть вільно пересуватися офісами.

Читайте також: Як перевірити наявність штрафа від ТЦК: пояснення юриста

У бізнес-центрах охорона також має право не пропускати сторонніх осіб без законних підстав.

Окремо він уточнив, що в громадському транспорті працівники ТЦК мають право перебувати, оскільки він є публічним простором із особливим режимом використання, попри те, що рухається.

Таким чином, ключовою умовою будь-яких дій, пов’язаних із доступом до житла чи приміщень, залишається наявність законних підстав і відповідного рішення суду.

Нагадаємо, ми вже писали, чи діятиме автоматичне продовження відстрочки для військовозобовʼязаних, які доглядають за людьми з інвалідністю.

Хочете отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні — підписуйтесь на наш Telegram-канал!