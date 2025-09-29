Чи має право учасник бойових дій на пільги на оплату комуналки за орендоване житло

В Україні учасники бойових дій (УБД) мають право на знижки при оплаті житлово-комунальних послуг, і ця пільга поширюється навіть на орендоване житло. Для отримання пільги на орендовану квартиру або будинок потрібно мати офіційний договір оренди.

Під час оформлення УБД вказує адресу житла та додає сканкопію договору. Про це пише Армія.Inform

Як оформити пільгу у 2025 році Процедура максимально спрощена: ветерану достатньо подати одну заяву через електронний кабінет Пенсійного фонду України (ПФУ), оскільки більшість даних збирається автоматично через державні реєстри.

Читайте також: Як отримати дублікат посвідчення УБД у разі втрати чи пошкодження: відповідь ТЦК

Потрібно:

Авторизуватися на веб-порталі ПФУ. У особистому кабінеті обрати розділ "Комунікації з ПФУ" та пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу". Переглянути інформацію та натиснути "Продовжити". Вибрати "Заява про взяття на облік ветерана війни й надання пільг за експериментальним проєктом". Заповнити онлайн-форму та внести дані для призначення пільги. Додати сканкопії документів, що підтверджують право на пільгу. Надати згоду на обробку персональних даних, сформувати заяву, підписати її електронним підписом і відправити у ПФУ.

У 2025 році пільга на ЖКП надається в грошовій формі: УБД сплачує повні суми за комунальні послуги, а на карту перераховується компенсація у вигляді грошових коштів.

Нагадаємо, ми вже писали, на які пільги мають право дружини учасників бойових дій.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!