Имеет ли право участник боевых действий на льготы на оплату коммуналки за арендуемое жилье

В Украине участники боевых действий имеют право на скидки при оплате жилищно-коммунальных услуг, и эта льгота распространяется даже на арендуемое жилье. Для получения льготы на съемную квартиру или дом нужно иметь официальный договор аренды.

При оформлении УБД указывает адрес жилья и добавляет сканкопию договора. Об этом пишет Армия.

Как оформить льготу в 2025 году Процедура максимально упрощена: ветерану достаточно подать одно заявление через электронный кабинет Пенсионного фонда Украины (ПФУ), поскольку большинство данных собирается автоматически через государственные реестры.

Требуется:

Авторизироваться на веб-портале ПФУ. В личном кабинете выбрать раздел "Коммуникации по ПФУ" и пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу". Просмотреть информацию и нажать "Продолжить". Выбрать "Заявление о взятии на учет ветерана войны и предоставлении льгот по экспериментальному проекту". Заполнить онлайн-форму и внести данные по назначению льготы. Добавить сканкопии документов, подтверждающих право на льготу. Дать согласие на обработку персональных данных, сформировать заявление, подписать его электронной подписью и отправить в ПФУ.

В 2025 году льгота на ЖКУ предоставляется в денежной форме: УБД уплачивает полные суммы за коммунальные услуги, а на карту перечисляется компенсация в виде денежных средств.

