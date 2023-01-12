Іспанський журналіст за допомогою штучного інтелекту реконструював обличчя муміфікованих людей

Як виглядали люди, з яких зробили мумії

5 портретів історичних особистостей були реконструйовані штучним інтелектом на основі фотографій їх муміфікованих останків.

Невідомо, якою саме програмою користувався іспанський журналіст, любитель історії та технологій Хаві Лопес, однак портрети вийшли дуже реалістичними. Це зображення описали як "чисту фантазію", адже коли штучному інтелекту дають зображення та кажуть щось зробити, він не має геометричної 3D-основи черепа, тому здогадки про вигляд муміфікованої людини за життя, заснований на запропонованому образі.

Професійний проєкт, присвячений дизайну та 2D та 3D документації мумій, місць або міст, які існували протягом століть тому, заснований на науковому підході, який називається PAR – Arqueología y Patrimonio Virtual (Археології та віртуальної спадщини), розкритикував реконструкцію, підготовлену Хаві Лопесом.

Мумія Мережі I

Фараон XIX династії Стародавнього Єгипту Мережі I, який керував приблизно в 1290-1279 роках до н. е.

Сеті I

Організація пояснила, що реконструкція обличчя "є криміналістичною технікою, за допомогою якої шляхом вивчення залишків обличчя людини досягається приблизний вигляд людини в житті".

"Це досягається додаванням у певних точках елементів, які називаються маркерами товщини обличчя, які на основі наукової статистики визначають товщину м’яких тканин у кожній точці черепа. Паралельно м'язи обличчя розташовуються один за одним відповідно до анатомічних критеріїв, щоб вони забезпечили об'єм, який ще ближче до реального обличчя досліджуваної людини. Ці методи в поєднанні дають змогу розробити як 2D, так і 3D наближення до обличчя людини з її черепа", – пояснили в організації.

Мумія Леді Раї

Леді Раї (близько 1570/1560-1530 рр. до н.е.) – давньоєгипетська жінка, колишня нянею цариці Яхмос-Нефертарі

Крім того, вони додають, що ця мумія вже була реконструйована раніше. При чому результати наукової реконструкції сильно відрізняються від дизайну, отриманого за допомогою штучного інтелекту.

Мумія людини з Толлунда

Людина з Толлунда - так назвали чоловіка, який жив у епоху доримського залізного віку і помер приблизно в IV столітті до н. е.

До того ж у PAR додали, що створений за допомогою штучного інтелекту образ "проектує хибні стереотипи та сприяє створенню плутанини та історичних фейків".

Мумія Рамсеса II

Рамсес II Великий фараон Стародавнього Єгипту з XIX династії, що правив приблизно в 1279-1213 роках до н. е.

Обличчя молодого Рамсеса ІІ

"Це не означає, що ШІ не здатний сприяти створенню наукових реконструкцій обличчя, лише якщо вони зроблені з науковими критеріями та навчанням. ШІ може до цього прийти, сподіваємось так і буде, але роботи завжди моють бути з науковими критеріями та підготовкою, до чого ми ще далекі", – додали в організації.

Мумія чоловіка гуанчів

Реконструкція зовнішності чоловіка з племені гуанчів (корінного населення Канарських островів), що жив приблизно в XII-XIII століттях нашої ери

Раніше, в Єгипті знайшли десятки мумій всередині гробниці візира Аменхотепа-Хюї на території стародавнього єгипетського міста Луксор. На знахідку натрапила команда з 22 іспанських єгиптологів і восьми єгипетських експертів.

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