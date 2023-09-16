Дослідник мови підказав, як перекласти українською 'пустить пыль в глаза'

У російській мові існує фразеологізм "пустить пыль в глаза". Він означає слова або дії людини, яка намагається збрехати та видатись краще, аніж є насправді.

Українці часто неправильно перекладають цей вислів. Про це розповів мовознавець Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

За його словами, українською "пустить пыль в глаза" перекладається як "напускати туману". Також можна використати переклад "замилювати очі".

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"Це недобре. Тому краще не "напускати туману", не "замилювати очі людям", бо рано чи пізно маску буде зірвано, карти розкрито або ж виведено таку особу на чисту воду", – зазначив Авраменко.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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